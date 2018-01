Globo de Ouro começa premiando favoritos e um azarão

(Christopher Plummer. Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

A 69ª edição do Globo de Ouro começou pela segunda vez com a apresentação do comediante Ricky Gervais.

Os primeiros vencedores foram os favoritos em suas categorias e um azarão. Christopher Plummer faturou o Globo de melhor ator coadjuvante por Toda Forma de Amor, mas a melhor atriz de série de comédia foi para Laura Dern, que deixou Zoey Deschannel, Amy Poehler e Laura Linney, as favoritas, para trás. A musa de David Lynch ganhou por Enlightened.

Kate Winslet faturou, como previsto, como melhor atriz de minissérie ou filme feito para a TV, por Mildred Pierce. O filme, entretanto, perdeu em sua categoria para Downton Abbey (Masterpiece).