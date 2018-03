Globo confirma contratação de Adnet

João Fernando

Depois de mais de um mês sem confirmar a contratação de Marcelo Adnet, a Globo divulgou hoje um comunicado para avisar que o humorista está no elenco da emissora. Ele será um dos protagonistas de O Dentista Mascarado, seriado escrito por Alexandre Machado e Fernanda Young e dirigido por José Alvarenga Jr. Os três estiveram à frente de produções como Os Normais e Como Aproveitar o Fim do Mundo, exibida no ano passado.

“Para mim é uma nova estreia, um novo começo. E tem uma coisa deliciosa que é iniciar aqui na Globo com uma galera muito legal, com quem me identifico”, disse Adnet.

Na nova atração cômica, ele será um dentista que atende em seu consultório durante o dia e, à noite, combate o crime com a ajuda de seus companheiros. No elenco estão atores como Taís Araújo, Leandro Hassum, Otávio Augusto, Diogo Vilela e Helena Fernandes.

O contrato de Marcelo Adnet com a MTV venceu este mês, porém, o último trabalho dele na emissora musical foram os quadros Casal de Verão, exibidos ao longo da programação, que ele gravou em dezembro, ao lado a mulher, a também comediante Dani Calabresa, que assinou contrato com a Band para integrar o elenco do CQC, que deve voltar ao ar em março.