Globeleza aparece com roupas típicas e celebrando ritmos populares Brasil afora; internautas elogiam

A Globeleza de 2017 – a dançarina e coreógrafa Erika Moura – aparece na nova vinheta da Globo vestida com roupas típicas e dançando não apenas o samba enredo típico das escolas de samba, mas também outros ritmos populares no carnaval Brasil afora.

A vinheta entrou no ar neste domingo, 8, e também na web. Assista:

Internautas elogiaram a atitude da emissora em mudar a “tradição”, que existe desde 1991.

“A melhor vinheta até hoje! Até que fim aprendeu a valorizar a cultura do Brasil e não colocar uma mulher nua”, escreveu Nayara Santana na página do Facebook da Globo.

“O diretor mostrou que uma chamada não precisa exibir o corpo feminino seminu, mesmo que seja algo artístico, para chamar a atenção”, escreveu outro internauta, Rodrigo Braga Daumas. “A mais bela vinheta de todos os tempos, com as diferentes representações do carnaval brasileiro”, parabenizou.

Também houve elogios para as representações regionais dos carnavais por todo o Brasil.

Veja algumas outras reações no Twitter:

@RedeGlobo trazendo uma nova "Globeleza" que de bela podemos ver a diversidade cultural brasileira na celebração do carnaval!💙👏👏amei pic.twitter.com/8rGiJQNOvW — Miguel Alfe (@miguel_alfe) January 9, 2017

2017 que mal conheço, mas já considero pacas. Melhor vinheta da Globeleza até hoje! pic.twitter.com/k26zOcR2qT — heroinan (@quaseheroinan) January 9, 2017

é lamentável entrar na tag da globeleza e ver gente reclamando porque a mulher não estava nua, vocês são nojentos — chanyeola,!! (@wtfyeol) January 9, 2017

Até que fim que fizeram o comercial da Globeleza mostrando as cultura do Brasil e ñ expondo a mulher brasileira. pic.twitter.com/MOV4m3sBDV — Lukas Mateus (@4b69c0a51ca24b1) January 9, 2017