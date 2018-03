Glastonbury confirma shows de Florence And The Machine e Pharrell Williams

Florence And The Machine, Pharrell Williams, Mark Ronson, Mary J. Blige, Chemical Brothers, Alabama Shakes, Patti Smith e Franz Ferdinand com Sparks são algumas das atrações confirmadas para a edição de 2015 do Festival Glastonbury, que será realizado entre os dias 26 e 28 de junho, na Worthy Farm, na cidade de Pilton, na Inglaterra.

Mais de 50 novas atrações do festival foram anunciadas na última quarta-feira, 15, mas o nome do terceiro headliner – que se juntará aos já confirmados Kanye West e Foo Fighters continua em segredo.

Atrações do Glastonbury 2015

Florence And The Machine

Pharrell Williams

Patti Smith





Franz Ferdinand





Alabama Shakes





Foo Fighters