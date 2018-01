‘Girls’ começa a sexta temporada com novidades, mas sem abandonar os velhos hábitos

Foto: HBO/Divulgação

Atenção: pode conter spoilers.

A série Girls, criada e estrelada pela atriz Lena Dunhan, estreia neste domingo, 12, a sua sexta e última temporada na HBO Brasil. Responsável por lançar nomes como Adam Driver, o novo vilão da saga Star Wars, Girls começou como um sucesso de crítica e premiações, porém perdeu a força nas duas últimas temporadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para a reta final, porém, a série promete se reinventar com novos direcionamentos da protagonista, mas sem deixar de lado os antigos dramas e hábitos, tanto dela quanto das suas três amigas que dão título ao programa. Além disso, participações especiais dão um gás a mais para os 10 último espidódios.

Entre as participações, por exemplo, estão Matthew Rys (The Americans) e a comediante Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine), que aparece como a nova editora de Hannah (Dunham) já no primeiro episódio, intitulado All I Ever Wanted. O Estado já viu.

No episódio, a protagonista começa a emplacar sua carreira de escritora, com a sua primeira publicação em um jornal e com um novo desafio: participar de acampamento feminino de surfe, na costa de Nova York, com o objetivo de escrever um artigo. Parece que, finalmente, depois de seis temporadas, a sempre infantil Hannah está amadurecendo. Será?

Outra que sempre esteve perdida na vida, Marnie (Allison Williams) também começa o episódio provando que está disposta a mudar e manter um relacionamento maduro com Ray (Alex Karpovsky), tudo isso com ajuda da sua terapia feita on-line. Porém, um reencontro com o ex-marido, Desi (Ebon Moss-Bachrach), pode fazer a personagem voltar aos seus velhos hábitos.

Depois de uma briga feia no final da quinta temporada, que resultou no artigo publicado por Hannah no jornal, o casal Jessa (Jemima Kirke) e Adam (Adam Driver) também parece estar se acertando, por mais difícil que seja de engolir os dois juntos. Fica por conta deles, aliás, boa parte da sempre esperada nudez da série. Lena Dunham também aparece completamente nua em algumas cenas do episódio de estreia da sexta temporada, num encontro com Riz Ahmed (Rogue One – Uma História Star Wars), que vive um professor de surfe.

Tudo parece estar diferente e encaminhado para o amadurecimento da maioria dos personagens. Mas, ao mesmo tempo, fica claro que nenhum deles superou os dramas do passado ou se desvencilhou dos seus antigos hábitos.

All I Ever Wanted, consegue dar uma renovada na história com as novas perspectivas nas vidas das quatro protagonistas, que, aliás, mal aparecem juntas no episódio. Ainda assim, o novo capítulo da série parece uma volta às origens, ao trazer a personagem de Lena Dunham como peça central da história, do jeito que tudo começou.

O episódio de estreia da sexta temporada de Girls irá ao ar na madrugada de domingo, 12, para a segunda-feira, à 1h da manhã, na HBO Brasil. Nos domingos seguintes, com o fim do horário de verão, a série passa a ser exibida à meia-noite dos domingos para as segundas.

Pedro Rocha – Especial para o Estado