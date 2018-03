‘Gilmore Girls’ pode ter mais episódios inéditos na Netflix

Quase dez anos após a exibição da sexta e última temporada, a série Gilmore Girls retornou em 2016 para quatro episódios especiais, com seu elenco original, na Netflix. Satisfeito com o resultado, o serviço de streaming pode estar buscando mais episódios inéditos do seriado.

Quem deu a dica foi o chefe de programação da Netflix, Ted Sarandos, em entrevista à agência de notícias britânica Press Association. “Nós esperamos que sim. Obviamente amamos o sucesso da série, os fãs amaram como foi bem feita, entregou o que eles esperavam.”

Ao final do especial Gilmore Girls: A Year In The Life, que teve quatro episódios em formato de filme, uma mudança na vida das protagonistas Rory (Alexis Bledel) e Lorelai (Lauren Graham) deu esperanças aos fãs de serem produzidos ainda mais episódios da série.

As discussões da Netflix com os criadores e produtores da série, Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, ainda estão “bem preliminares”, segundo Sarandos, que leva o assunto com cautela. “A pior coisa é esperar alguns anos para a sua série favorita retornar e se decepcionar”, explica. “Mas eles [Amy e Daniel] fizeram bem e as pessoas ficaram bem ansiosas por mais, então estamos falando com eles sobre a possibilidade.”