Gilberto Gil lança single de novo disco; ouça

O cantor Gilberto Gil divulgou nesta terça-feira, 25, a música Máquina de Ritmo para audição, uma semana antes do lançamento do disco Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo (Ao Vivo), na terça-feira 2. Produzido por Jaques Morelembaum, o CD gravado em maio de 2012 no Theatro Municipal do Rio trará 24 canções, com clássicos como Domingo no Parque e Andar com Fé e uma inédita, Eu descobri.

Máquina de Ritmo ganhou novos arranjos por Jaques Morelembaum (violoncelo), Bem Gil (violão), Nicolá Krassik (violino) e Gustavo Didalva (percussão) para o show. A música foi lançada originalmente no disco Banda Larga Cordel, de 2008. Ouça o single abaixo: