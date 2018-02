Gilberto Gawronski participa de bate-papo no ‘estadão.com.br’

O ator Gilberto Gawronski, que está em cartaz em São Paulo com o monólogo ‘Ato de Comunhão’, participou de uma entrevista com o ‘estadão.com.br’, nesta quarta-feira 14, via Hangout (ferramenta de bate-papo do Google).

Durante o bate-papo, Gawronski falou da carreira, do público paulistano e sobre as facilidades e os perigos da internet. Em seu novo espetáculo, a história baseia-se em um caso real de um alemão que colocou anúncio na web com intenção de “devorar” outra pessoa.