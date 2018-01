George R. R. Martin nega que filme de ‘Game of Thrones’ esteja em produção, pelo menos por enquanto

O tabloide britânico Daily Star chegou a dar como certa a produção da HBO de um filme de Game of Thrones – fato que foi desmentido pelo próprio George R. R. Martin, autor da saga, em seu Livejournal pessoal.

Em resposta a um comentário, ele diz: “Sim, completamente falso. Ninguém está trabalhando em um filme agora. E se um filme existisse, não seria sobre a Robert’s Rebellion”, diz, contrariando a publicação inglesa.

O Huffington Post falou com os representantes de Martin, que disseram que as falas atribuídas a ele pelo Daily Star não eram “diretas”. No comunicado, o autor diz que “existem conversas sobre o assunto. Eu adoraria ver um (filme), mas nada está decidido”.

Em uma entrevista no primeiro semestre deste ano, o diretor de programação da HBO Michael Lombardo também negou que um filme estivesse em produção.

