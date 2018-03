Gene Simmons, do Kiss, autografa seu livro em São Paulo

De passagem por SP para participar do Monsters of Rock com o Kiss, Gene Simmons vai participar de um evento no sábado, 25, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, para autografar Eu, S.A. – Construa um exército de um homem só, liberte seu deus interior (do rock) e vença na vida e nos negócios, seu livro sobre o showbiz lançado por aqui pelo selo Fábrica231, da Rocco. Ele fica na livraria das 14h às 16h.

Depois de transformar o Kiss em uma verdadeira franquia, Simmons escreveu o livro com a mistura de espírito empreender e cano alto do hard rock, de acordo com o comunicado da editora.

Lançamento Eu, S.A, de Gene Simmons

Sábado, 25 de abril, das 14h às 16h

Livraria Cultura Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073, Bela Vista)

Evento com distribuição de senhas

Título: Eu, S.A.

Autor: Gene Simmons

Tradução: Balão Editorial

Páginas: 256

Preço: R$ 29,50