Gary Clark Jr. leva blues de pegada roqueira ao Jockey Club

Julio Maria – O Estado de S.Paulo

Pouca gente parecia saber quem era Gary Clark Jr. quando o bluesman do Texas subiu no palco Alternativo, às 15h30. Foram preciso apenas duas músicas, no entanto, para que a plateia do Jockey Club se rendesse a soul music e aos blues de pegada roqueira de Gary.

A qualidade do som que chegava de sua voz foi um pecado que os técnicos de som não conseguiram consertar. Pouco se ouvia o que Gary cantava no início de seu show.