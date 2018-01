Gary Barlow, do grupo Take That, afirma que lavou os cabelos pela primeira vez em 14 anos

Sucesso das rádios e novelas dos anos 1990, o grupo pop britânico Take That retomou a carreira com shows pelo Reino Unido em 2016. Foi uma grande notícia para os fãs do grupo.

Pois agora, Gary Barlow, um dos vocalistas, fez uma revelação que deixou os internautas surpresos.

Em sua conta do Twitter, no dia 28 de janeiro, o músico colocou a seguinte frase: No texto, o cantor escreveu: “É um dia tão importante, lavei meu cabelo. Primeira vez em… 14 anos! #falandoserio”.



It's such an important day I've washed my hair ! First time in ....... 14 years ! #nojoke — Gary Barlow (@GaryBarlow) 28 de janeiro de 2017

Mas na verdade não é que ele nunca tenha lavado os cabelos, o que ele faz é não usar xampu ou mesmo sabonete, usa somente água.