Garoto de 10 anos toca com o Pearl Jam em show no Canadá; veja

QUEBEC, Canadá – A habilidade na guitarra de um garoto do estado do Maine, nos EUA, lhe rendeu um lugar no palco ao lado do Pearl Jam.

Noah Keeley, de 10 anos, foi convidado para tocar junto com a banda em um show em Quebec, no Canadá, semana passada. Ele sentou num banquinho e tocou Sad com o Pearl Jam. Veja:

Mais tarde, a banda tocou um cover de Cheap Trick, Surrender, e dedicou aos pais de Noah.

Eddie Vedder tinha recebido um e-mail do casal requisitando a música, e incluiu clipes de Noah tocando hits do Pearl Jam.

Vedder então o convidou ao palco no Videotron Centre, no dia 5 de maio.

A mãe do garoto, Sarah, disse ao Portland Press Herald que estranhos pararam o menino na rua, depois do show, pedindo por seu autógrafo. / AP