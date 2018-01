Garotinha chora ao descobrir que Adam Levine é casado; ingressos para Maroon 5 em SP estão esgotados

Em um vídeo que se tornou viral neste fim de semana nas redes, uma garotinha chora ao descobrir que Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5, recentemente se casou.

“Por que ele fez isso, mamãe?”, pergunta a garotinha, chamada Mila, no vídeo. Veja:

Enquanto isso, a produtora Time For Fun informou que os shows do Maroon 5 em Porto Alegre (9/3/16), Belo Horizonte (11/3/16), São Paulo (17 e 19/3/16) e Rio de Janeiro (20/3/16) já estão com os ingressos esgotados.

Novos ingressos estão disponíveis para o show de Salvador, dia 13 de março de 2016, no Parque de Exposições, pelo site www.ticketsforfun.com.br.

A data do show em Fortaleza foi alterada para o dia 15 de março (terça-feira), no Marina Park. Também há ingressos disponíveis. As entradas já adquiridas para o show de Fortaleza serão aceitos na nova data do show. Não há necessidade de trocar ingressos.

Quem comprou ingresso para o show de Fortaleza e não puder comparecer ao show no dia 15 de março, já pode solicitar reembolso, seguindo os procedimentos abaixo, divulgados pela produtora:

1) Compras efetuadas em um canal presencial (Bilheteria ou ponto de venda):

a. Dirigir-se ao mesmo local onde a compra foi efetuada;

b. Apresentar o ingresso adquirido;

c. Caso a compra tenha sido efetuada em dinheiro, o reembolso ocorrerá através de depósito bancário;

d. Caso a compra tenha sido efetuada com cartão de débito, o valor será creditado na conta do cartão utilizado na compra;

e. Para compras efetuadas com cartão de crédito, o valor será creditado na fatura do cartão utilizado na compra, em até 30 dias.

2) Compras efetuadas pela Internet:

a. Entrar em contato com a Central de Atendimento da Tickets For Fun através do telefone 11 4003-5588 (de segunda à sexta, das 11h às 17h), ou pelo e-mail sac@ticketsforfun.com.br, com o título “REEMBOLSO”;

b. O valor pago será creditado na fatura do cartão utilizado na compra, em até 30 dias;

c. O ingresso deverá ser devolvido, de acordo com as instruções que serão enviadas pelo SAC.