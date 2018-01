‘Gangnam Style’ alcança a marca de 3 bilhões de visualizações no Youtube

SEUL – O clipe de Gangnam Style, do cantor sul-coreano Psy, detentor por vários anos do recorde de visualizações no Youtube, alcançou agora a marca de 3 bilhões de visitas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com sua dança característica e o clipe extravagante, o Gangnam Style mantém sua popularidade internacional 5 anos depois do seu lançamento.

“A lenda de Gangnam Style é lembrada não apenas no Youtube, mas em toda uma lista de prêmios e sucessos”, disse em uma nota a agência de comunicação de Psy.

A canção, lançada em 2012, também ajudou a popularizar o K-pop, estilo musical coreano que incorpora diferentes gêneros.

As mais recentes Despacito, de Luis Fonsi (4,4 bilhões), e See You Again, de Wiz Khalifa (3,2 bilhões) são as outras canções mais escutadas no Youtube.

Foi Gangnam Style, porém, que fez o Google ter que reescrever seu código para poder contabilizar as visitas máximas de seus vídeos. / EFE