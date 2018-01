‘Game of Thrones’: trailer do próximo episódio traz um dos encontros mais esperados da série

Com o fim do segundo episódio da sétima temporada da série Game of Thrones na noite de domingo, 23, a HBO liberou já, em seguida, a prévia do episódio seguinte da trama.

O trailer mostra que já neste domingo, 30, Game of Thrones irá apresentar ao público um dos encontros mais esperados da série, entre Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harrington).

Dany, que clama o trono dos Sete Reinos, estuda a opção de se aliar a Snow, o Rei do Norte, para derrotar a rainha Cersei Lannister (Lena Headey). O “bastardo” de Ned Stark, porém, acredita que pode conseguir persuadir a Khaleesi a usar seus dragões para enfrentar, na verdade, o exército dos Caminhantes Brancos ao Norte.

Vale lembrar que, apesar de ainda não saberem disso, Daenerys e Jon Snow são tia e sobrinho. Bran, na temporada passada, descobriu que Snow é, na verdade, filha de Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark.

Game of Thrones é exibida aos domingos, às 22h, na HBO Brasil.