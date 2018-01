‘Game of Thrones’: prévia do último episódio da temporada tem encontro de reis

O Rei do Norte, Jon Snow (Kit Harington), e a Rainha de Westeros, Cersei Lannister (Lena Headey), finalmente se encontram na prévia do próximo episódio de Game of Thrones, o último da sétima e penúltima temporada.

O encontro inclui também a mão da Rainha Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister (Peter Dinklage), o odiado irmão de Cersei.

O objetivo da reunião é que todos os lados da guerra entre os vivos entrem num armistício e se aliem para enfrentar o perigo que vem do Norte com os Caminhantes Brancos.

O episódio final desta sétima temporada, que terá quase 90 minutos de duração, vai ao ar no domingo, 27, às 22h na HBO Brasil. O Caderno 2 comentará, ao vivo, o final da temporada, assim que o episódio chegar ao fim. Acompanhe nossas redes sociais.

As gravações da oitava e última temporada já começam em outubro, para os seis episódios finais, que também devem ter duração de longa-metragens.