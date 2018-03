‘Game of Thrones’ ganha jogo de tabuleiro nos moldes de ‘War’

A série Game of Thrones ganhará mais um jogo de tabuleiro, desta vez nos moldes de Risk, conhecido no Brasil como War. O anúncio foi feito pela HBO nesta quarta-feira, 8. O jogo será lançado em agosto nos Estados Unidos pelo preço sugerido de US$ 75 (cerca de R$ 150).

Em Risk: Game of Thrones Edition, até 7 jogadores poderão disputar três tipos de partidas diferentes. No primeiro, uma recriação da Guerra dos Cinco Reis, entre 3 e 5 jogadores duelam por territórios escolhendo entre as casas Martell, Stark, Baratheon, Lannister e Tyrell.

Em outro modo de jogo, 2 pessoas lutam pelos escravos dos Ghiscari em Essos. Por fim, ao juntar os dois tabuleiros do jogo, até 7 jogadores se enfrentam pelo controle dos Sete Reinos e do Trono de Ferro.

As cartas disponíveis no kit permitem que você use as habilidades dos membros mais poderosos de cada casa. Segundo o The Wall Street Journal, que divulgou as imagens e as informações do game, a carta que traz Daenerys pode ser usada para uma invasão, enquanto Cersei pode entrar no jogo se você conquistar três ou mais territórios de uma vez só.

O jogo terá mais de 650 peças, com dois tabuleiros, sete exércitos em miniatura e 28 cartões de personagens da franquia. Além da versão War, Game of Thrones já tem outros jogos de tabuleiro, videogames e até jogos de cartas.