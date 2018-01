‘Game of Thrones’ estreia nova temporada: veja os melhores memes do Twitter

A sétima temporada de Game of Thrones estreou no domingo, 16, e a primeira impressão é a de que as mulheres assumiram a linha de frente — leia aqui a nossa crítica do episódio.

Como era esperado, a web foi inundada de reações ao episódio e à expectativa que a estreia gerou. Até Ed Sheeran apareceu. Veja algumas das reações no Twitter.

Galera também gostou das mulheres:

EU VENERO AS MULHERES DE GAME OF THRONES #GoTS7 pic.twitter.com/jEke3Vxh8J — saninha (@jaurgy) July 17, 2017

Teve quem defendeu as produções nacionais:

A Grande Família >>>>>>>>>> Game of Thrones — gurgs (@gugsmestriner) July 17, 2017

Teve gente que pediu licença do trabalho:

Funcionária pede licença do trabalho no Pará para assistir a 'Game of Thrones' https://t.co/47wnYpyMjA pic.twitter.com/9TTosKmW8g — Estadão (@Estadao) July 14, 2017

Tá tudo bem, gente:

"game of thrones é uma forte narrativa de intriga política" cara

calma

pode só admitir

"quero ver um anão montado num dragão matando zumbi" — João Luis Jr. (@joaoluisjr) July 13, 2017

Até o Rei do Dibre apareceu:

Muito bom o episódio de Game of Thrones ontem pic.twitter.com/o9PDQLncAD — Guilherme Dias (@guisouzadias) July 17, 2017

Uma galera também ficou sem saber o que se passava:

queria assistir game of thrones mas eu teria que assistir 6 temporadas em 1 hora o que não dá então eu continuo sem saber o que acontece — ㅤㅤvinifecampos (@vinifecampos) July 17, 2017

quando todos os seus amigos veem Game of Thrones menos você… pic.twitter.com/Vj78knQZIS — André Marden (@Mrelic_) July 17, 2017

– Game of Thrones é mt ruim

– Blza

– N sério, hj n fico no Twitter não

– Tá bom

– Nossa só volto amanhã

– Tudo bem

– Vo excluir a conta

– Ok — Entrevista D Emprego (@Entrevistamento) July 17, 2017

Galera pedindo Maiara e Maraisa:

quando sera que vai ter maiara e maraisa em game of thrones — Victor Berriel (@berriel) July 17, 2017

