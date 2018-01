‘Game of Thrones’ bate recorde de audiência

O episódio de encerramento da sétima temporada de ‘Game of Thrones’, exibido no último domingo pela HBO, representou um novo recorde de audiência para a série, com 16,5 milhões de espectadores nos Estados Unidos, informou o site especializado The Hollywood Reporter.

Este número inclui tanto a estreia do episódio na televisão como as repetições durante a madrugada e as reproduções por streaming pela internet.

Apenas para efeito de comparação o final da sétima temporada da série “The Walking Dead” foi visto por 11,3 milhões de pessoas em abril.

O episódio intitulado ‘O Dragão e o Lobo’, de 81 minutos de duração, atraiu 12,1 milhões de pessoas durante a estreia na televisão, o que representa 36% a mais que a audiência obtida pelo último episódio da temporada anterior, que reuniu 8,9 milhões de telespectadores.

Também superou a audiência televisiva do quinto episódio desta temporada, intitulado ‘Eastwatch’, que tinha estabelecido o último recorde de ‘Game of Thrones’ até agora, com 10,7 milhões.

Sem contar com a contribuição deste episódio final, já que nos próximos dias serão somados novos espectadores através das reprises e da internet, a sétima temporada de ‘Game of Thrones’ registrou uma média 30,6 milhões de espectadores por episódio. / AGÊNCIA EFE