Primeira e mais importante exposição do ano Brasil-Alemanha, a mostra Bauhaus.Foto.Filme apresenta a partir do próximo dia 17, no Sesc Pinheiros – e vai até 4 de agosto -, um perfil diferente da escola alemã que se tornou um dos ícones maiores da arte do século 20.

Confira imagens da exposição:

