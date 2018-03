Galã de sucesso nos anos 1980, ator Mario Gomes passa os dias vendendo hambúrguer na praia

Aos 64 anos, o ator Mario Gomes, que em um passado recente estrelou diversas novelas e era tido como símbolo sexual, agora passa as horas do dia vendendo hambúrguer e batata frita na beira da praia, no Rio de Janeiro.

Ao jornal Extra, ator afirmou: “Estou fazendo uma experiência. Me preparando para investir em food truck”, que trabalha com ajuda do filho João de 10 anos.

Mario Gomes trabalhou em diversas novelas, como Gabriela, de 1975, Anjo Mau, de 1976, Plumas e Paetês, de 1980, Vereda Tropical, de 1984, e, atualmente, participou da série Magnífica 70, da HBO.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No cinema, esteve em filmes como O Sexo das Bonecas, de 1974, e Beijo na Boca, de 1982.