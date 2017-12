Gal Costa adia show em Salvador por conta da greve geral

Em virtude da greve geral convocada para esta sexta-feira, 28, contra a reforma da previdência em debate no Congresso, a cantora Gal Costa adiou um show marcado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

De acordo com a assessoria da artista, uma nova data será acertada com os produtores do evento.

Pelas redes sociais, a equipe de Gal soltou um comunicado: “Informamos que Devido à GREVE GERAL anunciada para o dia 28 de abril, o Show Estratosférica será adiado. Em breve, a nova data do show e informações sobre a troca de ingressos ou devolução do valor do mesmo serão divulgadas.”