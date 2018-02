Gaby Amarantos, Marisa Monte e Chico Buarque são indicados ao Grammy Latino

estadão.com.br

A academia latina do Grammy anunciou nesta terça-feira, 25, os indicados ao prêmio deste ano. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Ivete Sangalo concorrem ao prêmio de Disco do Ano, com o álbum que fizeram em trio. Ivete também está entre as gravações do ano, com a versão de Atrás da Porta, de Chico Buarque. A paraense Gaby Amarantos concorre ao prêmio de Artista Revelação. Os vencedores da 13ª edição do evento serão revelados no dia 15 de novembro, no centro Mandalay Bay, em Las Vegas, nos EUA.

Entre as categorias de discos brasileiros, Marisa Monte, Michel Teló, Chico Buarque e Maria Rita são destaques entre os indicados. Veja alguns abaixo:

CAMPO BRASILEIRO

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Oásis de Bethânia – Maria Bethânia

João Bosco 40 Anos Depois – João Bosco

Amorágio – Ivan Lins

O Que Você Quer Saber de Verdade – Marisa Monte

Raiz – Leila Pinheiro

Elo – Maria Rita

Especial Ivete, Gil e Caetano – Caetano Veloso, Gilberto Gil & Ivete Sangalo

Melhor Canção Brasileira (Idioma Português)

“A Doida” – Pretinho da Serrinha, Leandro Fab & Seu Jorge, cantores/compositores (Seu Jorge)

“Ai Se Eu Te Pego” – Antonio Dyggs & Sharon Axé Moi, cantores/compositores (Michel Teló)

“Ainda Bem” – Arnaldo Antunes & Marisa Monte, cantores/compositores (Marisa Monte)

“Amor é Pra Quem Ama” – Lenine & Ivan Santos, cantores/compositores (Lenine)

“Querido Diário” – Chico Buarque, cantor/compositor (Chico Buarque)

CAMPO GERAL

Álbum do Ano

Independiente – Ricardo Arjona

Un Pokito De Rocanrol – Bebe

Chico – Chico Buarque

Eso Es Lo Que Hay – ChocQuibTown

¿Con Quién Se Queda El Perro? – Jesse & Joy

MTV Unplugged – Juanes

Déjenme Llorar – Carla Morrison

Peligro – Reik

Dear Diz (Everyday I Think Of You) – Arturo Sandoval

Especial Ivete, Gil e Caetano – Caetano Veloso, Gilberto Gil & Ivete Sangalo

Gravação do Ano

“Fuiste Tú” – Ricardo Arjona con Gaby Moreno

“Calentura” – ChocQuibTown Featuring Tego Calderón & Zully Murillo

“Que Te Vaya Mal” – Kany García

“En El Cielo No Hay Hospital” – Juan Luis Guerra

“¡Corre!” – Jesse & Joy

“Azul Sabina” – Juanes Featuring Joaquín Sabina

“Hasta Que Te Conocí” – Maná

“Atrás da Porta” – Ivete Sangalo

“No Me Compares” – Alejandro Sanz

“Bésame Mucho” – Zoé

Melhor Artista Revelação

Gaby Amarantos

Deborah De Corral

Elain

Ulises Hadjis

Los Mesoneros

Juan Magán

Rosario Ortega

Piso 21

3BallMTY

Ana Victoria

Acesse a lista completa no site do Grammy Latino.