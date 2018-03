Furtados não conseguem voltar para os últimos shows

Roberta Pennafort – O Estado de S. Paulo

Um grupo de cinco pessoas que foram furtadas hoje dentro da Cidade do Rock durante o show de abertura, dos Detonautas, está do lado de fora tentando entrar de novo. Funcionários lhes orientaram a sair do evento, ir ao posto da Polícia Civil que fica a poucos metros registrar a ocorrência, e retornar. Mesmo sem ingresso nem documentos (furtados), eles poderiam entrar se deixassem o nome e o número do CPF anotados num livro da empresa Prosegur.

O problema é que nem todos foram orientados a deixar o nome e o número, de modo que agora não há comprovação de que eles chegaram a estar dentro do Rock in Rio. Funcionários tentam ajudá-los, mas tudo indica que eles vão passar as últimas horas de Rock in Rio no caminho de volta para casa.