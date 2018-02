Fundador do Sex Pistols, Glen Matlock faz shows em São Paulo e Curitiba em 2015

O baixista fundador dos Sex Pistols, Glen Matlock, anunciou que fará duas apresentações acústicas no Brasil após sua participação no Rock in Rio – o inglês toca com o Brothers of Brazil no dia 26 de setembro, no Palco Sunset, à tarde.

As apresentações solo estão confirmadas para São Paulo (Carioca Club, 01/10) e Curitiba (Master Hall, 3/10). Os ingressos terão preços entre R$70,00 (pista) e R$ 100,00 (camarote).

Matlock é membro fundador do Sex Pistols, e seu nome é creditado em muitas das músicas clássicas da banda – embora não sem um quê de controvérsia. No início de 1977, ele saiu da banda para dar lugar ao famoso Sid Vicious, especialmente por causa das suas diferenças com o líder da banda, Johnny Rotten (nome artístico de John Lydon).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A formação original da banda se reuniu nos anos 1990 e 2000 para uma série de shows, novamente com Matlock.

Fazem parte do repertório dos shows de Matlock músicas como Anarchy in The UK, God Save The Queen, Pretty Vacant, entre outras.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos pelo site www.compreingressos.com a partir do dia 05 de setembro.

Anarchy in the U.K., no programa da TV britânica So It Goes, apresentado pelo jornalista Tony Wilson, em agosto de 1976. Essa é a primeira aparição dos Pistols na televisão, ainda com Glen Matlock: