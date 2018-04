‘Fuck You’ na língua dos sinais

Vamos confessar: é divertido ensinar “palavras feias” a pessoas que não entendem português. Aprendê-las em outras línguas, também.

A Anna é uma estudante de arte que virou hit no YouTube após ter aparecido em um vídeo em que interpreta a música Fuck You, do Cee Lo Green, na língua dos sinais.

Ela não é surda: a apresentação foi a prova final da aula de linguagem de sinais, na faculdade. “Ainda estou aprendendo e incentivo que outras pessoas também o façam”, disse.

Fuck You foi lançada por Cee Lo Green em agosto do ano passado e logo estourou na internet. Para que fosse ao ar nas rádios dos EUA, o cantor precisou trocar Fuck You por Forget You.

A versão original, sem censura, você assiste aqui embaixo.

***

Quer aprender palavrinhas em Libras, a Língua Brasileira dos Sinais? Acesse www.libras.org.br.