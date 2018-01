‘Friends’ é escolhida a melhor série da história por profissionais de Hollywood

O site especializado The Hollywood Reporter perguntou a 2,8 mil pessoas da indústria do entretenimento da cidade (779 atores, 365 produtores, 268 diretores, entre outros): qual é a melhor série de TV de todos os tempos?

A resposta da maior parte foi: Friends.

A série de David Crane e Marta Kauffman teve dez temporadas entre 1994 e 2004, quando 52 milhões de pessoas assistiram ao finale, em maio. De acordo com a dupla, a ideia era fazer uma série “que nós realmente assistiríamos. E nós mantivemos isso”, diz Kauffman, hoje com 59 anos.

O segundo lugar ficou com Breaking Bad, a série de Vince Gilligan que acabou em 2013 e conta a história do professor de química que vira dono de um império de metanfetamina na fronteira dos EUA com o México. A série ainda tem reflexos no Emmy deste ano, que ocorre domingo, 20.

Em terceiro lugar, ficou Arquivo X, de Chris Carter, com os atores David Duchovny e Gillian Anderson, que ficou no ar entre 1993 e 2002. Game of Thrones é a quarta colocada. Seinfeld fecha o top 5.

Os Simpsons é a primeira animação no ranking, em 10º. House of Cards, do Netflix, é a 21ª.

Separamos o top 6 para o leitor do Estadão escolher uma. Qual é a sua?