Friendly Fires inova em show, mas dance rock não empolga

João Paulo Carvalho – estadão.com.br

O Friendly Fires tinha tudo para fazer um show animado, mas acabou desapontando o público no segundo dia do Festival Lollapalooza, no Jockey Club de São Paulo, na tarde deste domingo, 8, na capital paulista.

O trio inglês formado por Edd Gibson, Ed Macfarlane e Jack Savidge foi bastante burocrático e não despertou na plateia a sinergia do dance rock dos discos lançados pelo grupo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar do desânimo, a banda, que já havia se apresentado no Brasil em 2009, não deixou de fora hits como On Board, Your Love, It’s Over Now e Strobe.

Canções do álbum Pala, lançado em 2011, também estiveram no repertório. O Friendly Fires trouxe para o País instrumentos de sopro, saxofones e até trompetes. A banda também se apresentou na capital paulista no último sábado, 7, no Cine Joia, e no Rio de Janeiro, na sexta-feira 6, no Circo Voador.

[galeria id=2602]

Saiba mais sobre o festival em nosso especial do Lollapalooza 2012