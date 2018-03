Frequentadores enfrentam dificuldades para chegar à Cidade do Rock de táxi

Adriana Del Ré

Está cada vez mais difícil ir de táxi até a Cidade do Rock. Já é complicado conseguir que um taxista pare ao seu sinal. E quando se consegue a proeza, vem o segundo desafio: convencê-lo a levar você ao Rock in Rio. Há quem se recuse prontamente, o que vai contra os princípios da profissão – de que um taxista não pode se negar a levar o passageiro a lugar algum. Há aqueles que aceitam, só que fazem cara feia e vão bufando o caminho inteiro. Eles alegam que ficam muito tempo presos no trânsito depois que o passageiro desembarca e reclamam que a organização não os deixam ter acesso a áreas restritas, onde só vans e ônibus autorizados podem entrar.

Os taxistas cariocas, aliás, estão sendo fiscalizados de perto durante esse período do festival, porque virou recorrente a prática de fecharem o preço da corrida antes, o que é proibido. Assim, uma corrida até a Cidade do Rock que, por exemplo, sairia cerca de R$ 50 com o taxímetro rodando, pode chegar, nesses dias, a mais de R$ 100.