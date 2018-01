Frente evangélica da Câmara lança nota de repúdio a beijo gay em ‘Babilônia’

BRASÍLIA – A Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional divulgou hoje uma nota oficial de repúdio ao beijo gay protagonizado pelas atrizes Fernanda Montenegro e Nathália Timberg no primeiro episódio da novela Babilônia, da Rede Globo, exibido no dia 16. O texto, assinado pelo deputado João Campos (PSDB-GO), presidente da Frente, diz que a novela tem a “clara intenção de afrontar os cristãos”.

O parlamentar classifica o beijo gay como um “modismo” .”Essa é a forma encontrada para disseminar a ideologia de gênero, atacando diretamente a família natural.” A Frente fez uma “convocação” a todos os evangélicos para não que assistam ao folhetim e recomendou os fiéis não consumam os produtos ali anunciados. (Pedro Venceslau)