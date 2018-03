Frejat abre noite no Palco Mundo

Roberta Pennafort – O Estado de S. Paulo

Frejat abre a noite no palco principal do Rock In Rio. O cantor se apresenta pela primeira vez em carreira solo no festival. O ex guitarrista do Barão Vermelho começa show com Exagerado, da antiga banda.

Frejat abriu o palco Mundo pontualmente, ainda durante apresentação de Arnaldo Antunes e Erasmo Carlos no Sunset – saudados por ele, entre outros amigos do line up.

O cantor, que estourou nacionalmente em 1985, no primeiro Rock In Rio, com o Barão Vermelho, focou o repertório em hits, seus, da banda e de outros artistas, como Você e Réu confesso, de Tim Maia, e Caleidoscópio, dos Paralamas. A plateia faz coro.

Setlist do show:

Exagerado

Você não entende nada

Por que a gente é assim?

Medley – Não vou ficar – Tim Maia/ Caleidoscópio – Herbert Vianna/

Réu Confesso – TIm Maia / Você – Tim Maia

Segredos

Malandragem

Amor pra Recomeçar

Por Você

Ainda É Cedo

Bete Balanço

Puro Êxtase