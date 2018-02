Franz Ferdinand faz público dançar

João Paulo Carvalho – O Estado de S.Paulo

Por melhor que uma banda seja, ela, dificilmente, consegue superar problemas técnicos e fazer com que sua música prevaleça. O Franz Ferdinand, entretanto, quebrou este paradigma e colocou o público para dançar na tarde deste sábado, 30, no segundo dia do festival Lollapalooza.

Como aconteceu ontem durante a performance do Cake, o palco Butantã mais uma vez apresentou falhas sonoras durante a apresentação do quarteto escocês.

Mesmo com um desempenho abaixo da média, o Franz Ferdinand soube driblar as dificuldades e ganhar pontos consideráveis com o público. Principalmente se for levado em conta a baixa qualidade sonora que tomou conta do palco logo nos primeiros minutos da apresentação.

“Olá, todo mundo! Olá, Brasil. Olá, São Paulo”, disse o vocalista Alex Kapranos, que mostra identificação com o idioma do País. O grupo abriu o show com a pesada No You Girls. Os hits Take Me Out, The Dark of the Matinée e Do You Want It foram cantadas em coro, apesar de não terem sido executadas com 100% de qualidade na sexta passagem da banda pelo Brasil. Com os público já se dispersando em direção ao show do Queens of The Stone Age, a banda encerrou a apresentação com This Fire.