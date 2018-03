Frank Zappa terá disco póstumo lançado em 2015

Mais de 20 anos depois de sua morte, será lançado o último álbum de Frank Zappa, ícone do rock alternativo e um marco da contracultura nos Estados Unidos. Os detentores dos direitos de Zappa anunciaram as vendas por encomenda de Dance me This, o álbum número 100 e o último gravado pelo músico experimental radicado em Los Angeles, que morreu em 1993, vítima de um câncer de próstata.

O site oficial do músico anunciou o lançamento do álbum no dia 1º de abril, suscitando especulações de que se tratava de uma brincadeira. No entanto, foi confirmado que o álbum está em pré-venda e será entregue em junho. Zappa mencionou o álbum antes da sua morte, dizendo que contaria com um “synclavier” –um sistema de programação e um dos primeiros sintetizadores digitais desenvolvidos na década de 1970–, e que o repertório seria de música para dançar.

Desde a sua morte, os herdeiros de Zappa têm lançado álbuns do músico e da sua banda, The Mothers of Invention, quase anualmente. Exímio guitarrista e talentoso no baixo e na bateria, Zappa era descrito como um roqueiro duro, mas sua música era de fluxo livre, com técnicas de improviso de jazz e a inspiração de compositores clássicos contemporâneos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Zappa, verborrágico, politicamente incorreto e defensor do livre discurso, foi muito popular na contracultura da Califórnia, mas teve uma relação difícil com ela, muitas vezes ironizando a música dos hippies e se mantendo afastado das drogas. (AFP)