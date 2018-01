Fox exibe, por engano, série de época com legendas de programa erótico

Na exibição do episódio mais recente da série Outlander, o canal Fox Premium acabou exibindo as legendas de The Girlfriend Experience, e o resultado foi no mínimo curioso: cenas triviais do século 18 com legendas, pra dizer o mínimo, inadequadas para menores.

O pessoal no Twitter não perdoou e postou imagens logo durante a exibição, na madrugada desta segunda, 13 (as imagens contêm termos e conteúdo gráficos).

EU TO MORRENDO QUE DOMINGO NA FOX ELES EXIBIRAM UM EP INÉDITO DE OUTLANDER COM LEGENDA DE FILME PORNO pic.twitter.com/s0xxcph9iQ — zero fcks bout it 🦄 (@getalittlewet) November 14, 2017

Fox premium fracassou miseravelmente hoje ao tentar passar outlander. Obrigada por estragar meu sono. Cancelando amanha!! pic.twitter.com/XsQgC2XBBO — Andreia Bellé (@andreia_belle) November 13, 2017

Fox Premium trocou a legenda de outlander para um pornozão hahahahahaha eu tô chorando pic.twitter.com/KuqjC7p5kl — xu (@juniperfraser) November 13, 2017

ainda rindo das legendas pornôs sincronizadas erroneamente em outlander LOGO ESSA SÉRIE

micos na fox https://t.co/HtyG4VAkKm — nefrandili (@jessicakajones) November 14, 2017

Em nota, a FOX lamentou o ocorrido.

“A FOX pede desculpas a todos os fãs de Outlander por exibir legendas da série The Girlfriend Experience durante a transmissão do 9º episódio da 3ª temporada de Outlander, ontem, no canal FOX Premium 1. Lembramos que o 9º episódio, The Doldrums, será transmitido corretamente hoje às 20h30 e amanhã [terça-feira, 14] às 23h55 no canal FOX Premium 1, além de nova reprise no dia 17 de novembro às 23h55 no mesmo canal e em breve nosso aplicativo. Acompanhe nossos redes sociais para saber novidades de nossas séries.”