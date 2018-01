Fox exibe maratona acelerada de ‘The Walking Dead’

Neste sábado, 11, às 23h30, a Fox irá exibir a Maratona Acelerada The Walking Dead. Serão 2 temporadas e meia da série de maior audiência na atualidade, com episódios acelerados em 30%.

As 35 horas de conteúdo, da quinta, sexta e sétima temporada (parte 1), serão exibidas em pouco mais de 24 horas. Uma iniciativa pioneira da Fox visando proporcionar uma nova experiência para os fãs de The Walking Dead e uma oportunidade para quem perdeu algum episódio e quer se atualizar rapidamente.

A Maratona Acelerada The Walking Dead vai ao ar neste sábado, dia 11 de fevereiro, às 23h30. E ao final, os aficionados pela série poderão conferir o episódio de estreia da 2ª parte da sétima temporada de The Walking Dead, no canal Fox, a 00h30.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Encontro em SP. Neste sábado, 11, às 15h, fãs da série The Walking Dead se encontram na Fnac Paulista (av Paulista 901 e Al Santos 960, São Paulo). Um dia antes da estreia mundial da 7ª Temporada da série, a Fnac e Os Geeks promovem um encontro com os fãs do seriado. O evento contará com as presenças dos dubladores oficiais da série, além de convidados especiais que irão conversar com os fãs sobre a expectativa sobre a nova temporada e o futuro de The Walking Dead.

Estarão presentes no encontro os dubladores Marco Antônio (Rick), Cassius Romero (Negan) e Silvio Giraldi (Daryl) para conversar com os fãs e tirar fotos. Também participará do bate-papo o crítico da série Cesar Gaglioni, do site Jovem Nerd. Além disso, o autor e cineasta de terror Marcos DeBrito e o criador da saga As Crônicas dos Mortos, Rodrigo de Oliveira, abordarão muitas curiosidades sobre a temática dos zumbis nos livros. Haverá concurso de cosplay e distribuição de prêmios. A entrada é gratuita.