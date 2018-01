Fotos mostram Jared Leto no set gravando cenas de ‘Esquadrão Suicida’

Depois do diretor David Ayer divulgar uma foto de Jared Leto caracterizado como Coringa, começaram a surgir as primeiras imagens do ator no set de Esquadrão Suicida. O longa já está na sua terceira semana de filmagens em Toronto, no Canadá.

Estrelado por Will Smith, Margot Robbie, Jai Courtney, Viola Davis e Ike Barinholtz, o filme deve chegar às telonas em 5 de agosto de 2016. A história gira em torno de um grupo de supervilões que é forçado a se unir e ajudar o governo, representado por Amanda Waller (Davis).

Em abril, o diretor David Ayer já havia publicado uma foto de Jared Leto aparecendo pela primeira vez como Coringa. A foto remete à capa da clássica graphic novel A Piada Mortal, considerada a melhor história envolvendo o personagem nos quadrinhos.