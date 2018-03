Foster The People, Alt-J, Kongos e outros fazem as Lolla Parties em SP

Finalmente o Lollapalooza anunciou as atrações que farão as Lolla Parties em São Paulo – eventos paralelos ao Festival com as bandas que compõe o line-up. As anunciadas até agora são: Foster The People, Alt-J, Kongos, Fitz and the Tantrums e Three Days Grace.

Kongos e Fitz and the Tantrums tocam no Audioclub, no dia 26/03. Alt-J toca no Cine Joia, dia 27/03. E no dia 28/03, Foster The People no Audioclub e Three Days Grace no Cine Joia. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 25/02, na bilhteria do Citibank Hall São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17.955), pelo site da Tickets For Fun e nos pontos de vendas espalhados pelo País.

As entradas para o show do Kongos e Fitz and the Tantrums vão custar de R$160 a R$220, e as outras apresentações têm entradas a R$180 (no Foster The People, as entradas para o mezanino vip custarão R$250). Todos com direito à meia-entrada.

Foster The People – Pumped Up Kicks

Alt-J – Live on KEXP

Kongos – Come With Me Now

Fitz and the Tantrums – The Walker

Three Days Grace – Misery Loves My Company

