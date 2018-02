‘Fora, Feliciano!’, berra o Planet Hemp

Jotabê Medeiros – O Estado de S.Paulo

Dois milagres o Planet Hemp conseguiu com seu show nesta noite no Lollapalooza: restabeleceu uma conexão com os primórdios do hip hop nacional e substituiu por uma hora o cheiro de lama podre predominante no Jockey pelo cheiro de mato queimado.

Dez anos depois de seu último show em São Paulo, segundo Marcelo D2, o grupo carioca reformado para uma temporada na estrada desembarcou no festival, causando um efeito bombástico – em todos os sentidos. Imagens de clipes antigos mostravam a transformação dos frontmen Marcelo D2 e B-Negão, hoje muito distantes daquele início ativista em 1993, francamente vinculado ao mainstream do rap norte-americano de Public Enemy e companhia.

O lado político compareceu quando B-Negão berrou a plenos pulmões, no final do show: “Fora, Feliciano!”, juntando-se ao colega Criolo, que pedira na véspera a saída do deputado Marco Feliciano da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.

A militância marijuanista é que predominou. “Primeiro ato: a luta do usuário pela legalização da maconha”, gritou D2 ao entrar no palco. Dividiu o show em fases da banda, fazendo uma retrospectiva da carreira. “Segundo ato: 1997”, afirmou.

Ao final, Marcelo D2 ainda fez homenagem a Chorão, do Charlie Brown Jr, e a Zapata, Sandino e outros revolucionários.

Repertório:

Primeiro ato – O Usuário e a Luta pela Legalização da Maconha

1 – Legalize Já!

2 – Dig dig dig (hempa)

3 – Fazendo a cabeça

4 – Phunky Buddha

5 – Mary Jane

Segundo ato – Os Cães Ladram Mas a Caravana Não Para

6 – Zerovinteum

7 – Queimando Tudo

8 – Quem tem seda?

9 – Gorilla Grip

10 – Seus Amigos

11 – Four Track

12 – Hip Hop Rio

13 – Adoled (the Ocean)

(Led Zeppelin cover)

14 – 100% hardcore

Terceiro ato – A Invasão do Sagaz Homem Fumaça

15 – Ex-quadrilha da fumaça

16 – Raprockandrollpsicodeliahardcoreragga

17 – Stab

18 – Contexto

19 – Procedência C.D.

20 – A culpa é de quem?

21 – Samba Makossa

(Chico Science & Nação Zumbi cover)

22 – Mantenha o Respeito