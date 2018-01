Foo Fighters toca ‘Under Pressure’ com membros do Queen e do Led Zeppelin; veja

O Foo Fighters voltou ao Reino Unido neste fim de semana depois de ter cancelado shows em junho – Dave Grohl quebrou a perna em um show na Escandinávia e a banda não pôde tocar no Glastonbury Festival. Mas o músico compensou e levou ao palco Roger Taylor (baterista do Queen) e John Paul Jones (baixista do Led Zeppelin) para uma versão de Under Pressure, do Queen e de David Bowie.

O show ocorreu no Milton Keynes Bowl, na Inglaterra, na noite do sábado – que marcaria o aniversário de 69 anos de Freddie Mercury.

“Eu não sei se vocês já viram um supergrupo”, fala Grohl do palco, “mas este é um superdupergrupo. Eu nem sei o que dizer porque esse tipo de coisa não acontece todo dia. Deixem-me apenas comentar que o Foo Fighters está vivendo sua fantasia rock n’ roll esta noite com vocês!”

A banda tem um show marcado para Edimburgo na noite desta terça-feira, 8, e volta à América do Norte para mais uma série de shows a partir do dia 11.