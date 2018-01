Foo Fighters toca ‘Tom Sawyer’, do Rush, com Jon Davison, vocalista do Yes

O rock progressivo marcou presença em um show do Foo Fighters no último fim de semana, em Anaheim, Califórnia. Tocando no Honda Center, a banda convidou ao palco Jon Davison, mais recente vocalista do Yes.

O cantor subiu ao palco para uma versão de Tom Sawyer, do Rush, outra banda que explorou os limites do prog rock. Dave Grohl diz ao palco que a banda queria fazer uma versão do Yes, mas que as músicas eram “difíceis pra c…”.

O baterista do Foo Fighters Taylor Hawkins, que introduz Davison ao palco, é amigo de infância do vocalista do Yes, que se uniu à histórica banda britânica em 2012.

