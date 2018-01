Foo Fighters toca ‘Molly’s Lips’, música que ficou célebre com versão do Nirvana; veja

Pela primeira vez em 20 anos de carreira, o Foo Fighters tocou a música Molly’s Lips, da banda escocesa The Vaselines. Uma versão da música ficou célebre quando o Nirvana a lançou na coleção Incesticide, em 1992.

A canção foi executada na noite de terça-feira, 9, no Murrayfield Stadium, em Edimburgo, na Escócia, e os relatos dão conta de que foi algo não planejado. Quando Dave Grohl o apresentou, o guitarrista Pat Smear (que também fez parte do Nirvana nos últimos anos da banda) começou o riff da música, e a banda acompanhou.

Um fã gravou um vídeo que foi reproduzido por diversos sites estrangeiros:

Na semana passada, a banda de Dave Grohl fez uma versão de Under Pressure, clássico do Queen e de David Bowie, com Roger Taylor, do próprio Queen, e John Paul Jones, do Led Zeppelin.

Recentemente, Grohl também convidou um fã para subir ao palco e tomar uma cerveja para comemorar seu aniversário.

