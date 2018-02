Foo Fighters interrompe manifestação de grupo homofóbico nos EUA; veja

Já não é a primeira vez: o Foo Fighters interrompeu uma manifestação do grupo de extrema direita norte americano Westboro Baptist Church na última sexta-feira, 21. Conhecido pelas manifestações homofóbicas e investidos de uma “cruzada contra o declínio da sociedade americana”, o grupo religioso decidiu “protestar” com cartazes ofensivos em frente ao Sprint Center, em Kansas City, onde a banda tinha um show marcado à noite e alguns fãs já se agrupavam para a fila. Alguns cartazes dizem “Deus odeia vocês”.

Aí começou o ‘rickrolling’, um tipo de protesto que surgiu na internet, relacionado à música Never Gonna Give You Up, de Rick Astley: os membros do Foo Fighters chegam em uma camionete com a música e segurando cartazes “Vocês foram rick roll’d (de novo)”. Fãs filmaram e o vídeo foi divulgado na mídia estrangeira. Veja: