Foo Fighters faz cover de Queen com baterista do Ratt; assista

O Foo Fighters tocou a faixa Tie Your Mother Down, famosa com o Queen, e contou com a participação de Bobby Blotzer, baterista do Ratt. A performance aconteceu em Castaic Lake, na Califórnia, no último sábado, 18 de outubro. “Eles são realmente uma das bandas cinco estrelas que estão por aí e foi especialmente bacana ser convidado para fazer uma jam com eles”, postou Blotzer no Facebook.

O baterista também explicou como recebeu o convite de Grohl . “Eles me disseram que viram novos vídeos do Ratt no YouTube e acharam que soou legal”, escreveu ele. “Disse a Dave e Taylor que adoraríamos tocar em alguns shows com eles.”

Blotzer ainda pontuou que ficou “feliz por ser convidado pelos antigos amigos do Foo Fighters” no texto publicado na internet. Na performance, ele assumiu as baquetas enquanto Taylor Hawkins, atual baterista do Foo Fighters, foi até o microfone para fazer os vocais principais da canção.

