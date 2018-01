Foo Fighters faz contagem misteriosa no site oficial da banda

O Foo Fighters gosta mesmo de surpreender os fãs e aguçar a curiosidade dos fãs. Desta vez, a banda deu início a uma contagem regressiva misteriosa no site oficial do grupo. O motivo da iniciativa, por enquanto, não tem nenhuma explicação oficial.

Não é possível acessar qualquer parte da página. Todo clique leva à mesma imagem de um brasão com as iniciais do Foo Fighters, um som ambiente e um relógio. Pelo tempo restante, a contagem chegará ao fim no dia 23 de novembro.

Nas redes sociais, várias pessoas especulam qual será a novidade que está por vir. Um novo álbum, a data de lançamento da segunda temporada da série Sonic Highways e até mesmo o dia em que Grohl vai tirar a proteção que imobiliza sua perna quebrada já foram cogitados.



Veja também

O Foo Fighters segue em turnê mundial. No dia 3 de novembro, a banda se apresentará em Cesena, na Itália. A pequena cidade no norte do país ficou famosa depois de ter mobilizado mil pessoas para tocarem juntos uma versão de Learn to Fly.