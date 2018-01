Foo Fighters e Gorillaz podem fazer shows no Brasil em março de 2018, diz jornal

O mês de março de 2018 pode ter uma agenda de shows ainda maior do que havia se imaginado. As bandas Foo Fighters e Gorillaz devem desembarcar no País para shows próprios no mesmo mês em que é realizado o Festival Lollapalooza em São Paulo.

De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, do jornal Destak, Foo Fighters e Gorillaz devem vir no final de março para shows em datas e locais que ainda estão sendo acertados. Além disso, as bandas devem tocar também em outros países da América do Sul.

Rumores antigos até chegaram a apontar o Gorillaz como uma das atrações do próximo Lollapalooza, o que não deve acontecer, segundo o Destak. Uma suposta foto do line-up do evento, sem a banda, também circula pelas redes sociais.

Caso venha, o Gorillaz, projeto criado por Damon Albarn, do Blur, em que os integrantes são personagens de desenho animado, desembarca no Brasil pela primeira vez, promovendo o recente álbum Humanz. Já o Foo Fighters retorna pela quarta vez, às vésperas de lançar um novo disco.

Ainda de acordo com o Destak, fora os shows das duas bandas e o Lollapalooza, o mês de março deve ter ainda a banda Deepeche Mode numa apresentação única em São Paulo, no dia 27, e a cantora Shakira, que também ainda está acertando locais e datas.