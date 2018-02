Foo Fighters divulga EP com cinco músicas inéditas e homenagens a vítimas de Paris

A misteriosa contagem regressiva que o Foo Fighters tinha lançado em seu site há alguns dias terminou neste domingo, e com uma novidade: a banda disponibilizou para download um novo EP, Saint Cecilia, com cinco canções inéditas.

O novo álbum está disponível para download gratuito no site da banda, em serviços de streaming e há uma pré-venda da versão em vinil. Clique aqui para acessar.

O EP foi gravado no Saint Cecilia Hotel, em Austin, no Texas, quando a banda esteve na cidade para tocar no festival Austin City Limits. O disco tem a participação da Preservation Hall Jazz Band, Gary Clark Jr. e Ben Kweller.

Junto com o lançamento, Dave Grohl anexou uma longa carta em que detalha a produção do álbum – que ocorreu na parte final da turnê de divulgação de Sonic Highways – e também prestou homenagem às vítimas dos ataques em Paris, no dia 13 de novembro.

“Talvez essas músicas possam trazer um pouco de luz a esse às vezes sombrio mundo. Para nos lembrar que música é vida, e que esperança e cura vêm junto com a canção. Tudo isso nunca pode ser levado (de nós). Para todos que foram afetados pela tragédia em Paris, amados e amigos, nossos corações estão com vocês e com as suas famílias. Nós vamos retornar e celebrar a vida e o amor com vocês algum dia novamente com a nossa música. Como deve ser”, escreveu Grohl.

