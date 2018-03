Foo Fighters dá aula de rock e encerra 1ª noite do Lollapalooza

João Paulo Carvalho – estadão.com.br

Que seria um grande show, isso todos já sabiam. No entanto, o ideal imaginado triplicou de tamanho ao vivo e ganhou nome, cor e forma. O Foo Fighters não fez apenas uma grande apresentação na noite deste sábado, 7, no Festival Lollapalooza, no Jockey Club de São Paulo. O grupo liderado por Dave Grohl deu uma verdadeira aula de rock ‘n’ roll sem se esquecer de nenhum ingrediente. Dos solos de guitarras mais estridentes às performances teatrais de interação com o público, a banda mostrou o porquê é um dos grandes nomes da música mundial.

O Foo Fighters subiu ao palco pontualmente às 20h40 e não demorou para esquentar os motores das 75 mil pessoas que estiveram presentes no primeiro dia do Festival Lollapalooza. A plateia logo reconheceu os acordes abafados do hit All My Life, do álbum One By One, de 2002. Sem perder o fôlego, a banda emendou outro sucesso do mesmo disco: Times Like These.

“É a nossa primeira vez aqui em São Paulo”, disse Dave. “Estivemos no Rio em 2001, no Rock in Rio. Aliás, quanto vocês querem que dure este show? 2 horas? 2 horas e 10 minutos? Quer saber, vou cantar até perder a voz!”, gritou, antes de tocar um dos primeiros grandes hits da banda, a música Learn To Fly. Em Breakout, o músico pegou uma bandeira do Brasil e não mediu esforços para colocá-la nos ombros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

[galeria id=2590]

Dave não parou um minuto no palco e, correndo de um lado para outro no extenso corredor, o vocalista fez inúmeras piadas. Apresentando a banda, ele brincou com o baterista Taylor Hawkins. Os dois trocaram posições em Cold Day in the Sun, onde Taylor assumiu os vocais e Dave as baquetas.

O show ainda teve espaço para dois grandes clássicos do rock: Custard Pie, do Led Zeppelin e In The Flesh?,do Pink Floyd. No final, a apresentação ganhou o reforço da rainha do rock, Joan Jett, que dividiu vocal e guitarra com Dave em Bad Reputation e I love rock n’ roll.

“Eu juro que não vamos demorar tanto tempo assim para voltar”, revelou Grohl antes de se despedir com Everlong.

Setlist do Foo Fighters:

1 – All My Life

2 – Times Like These

3 – Rope

4 – The Pretender

5 – My Hero

6 – Learn to Fly

7 – White Limo

8 – Arlandria

9 – Breakout

10 – Cold Day in the Sun

11 – Long Road to Ruin

12 – Big Me

13 – Stacked Actors

14 – Walk

15 – Generator

16 – Monkey Wrench

17 – Hey, Johnny Park!

18 – This is a Call

19 – In the Flesh? (Pink Floyd cover)

20 – Best of You

Bis

21 – Enough Space

22 – For All the Cows

23 – Dear Rosemary

24 – Bad Reputation (Joan Jett cover)

25 – I Love Rock ‘n’ Roll (Joan Jett cover)

26 – Everlong

Saiba mais sobre o festival em nosso especial do Lollapalooza 2012