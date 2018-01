Foals adia shows na América do Sul para julho de 2016

A banda Foals, que faria dois shows no Brasil nesta semana, adiou toda a turnê sul-americana devido a complicações nas cordas vocais do vocalista Yannis Philippakis . A apresentação que aconteceria em São Paulo nesta quarta-feira, 7, foi remarcada para 20 de julho do ano que vem. Já o show agendado para o dia seguinte, no Rio de Janeiro, está cancelado.

“Estou muito triste em dizer que não teremos possibilidade de tocar esta semana”, escreveu o vocalista Yannis Philippakis no site oficial da banda. “Estamos desapontados e mal conseguimos dizer o quão frustrante isto é”, afirmou. “Esperávamos que a situação não chegasse a isso, mas, infelizmente, preciso de três semanas de descanso para recuperar completamente minha voz”, complementou.



O comunicado também revela as novas datas dos shows do grupo, que também passará por Buenos Aires, na Argentina, Lima, no Peru, e Santiago, no Chile, só que agora no fim de julho de 2016. O anúncio foi feito pouco mais de um dia do início do show do Foals no Cine Joia, em São Paulo.

De acordo com a organização, quem comprou ingresso para o show do Foals no Rio de Janeiro receberá um e-mail com as informações de devolução do valor da entrada. No caso de São Paulo, há a possibilidade de manutenção do ingresso para a nova data, mas também de estorno do dinheiro. (trocando na bilheteria da casa ou recebendo um e-mail da Livepass).