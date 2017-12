Florence And The Machine lança filme completo de ‘The Odyssey’

Florence Welch, vocalista do Florence and The Machine, e o diretor Vincent Haycock liberaram no último final de semana a versão integral do projeto The Odyssey, média-metragem com quase cinquenta minutos de duração, que utiliza as músicas do terceiro álbum do grupo inglês, How Big, How Blue, How Beautiful, como trilha sonora.

Durante o lançamento do projeto, a líder do grupo destacou que esse momento é o encerramento de algo muito pessoal que surgiu de uma conversa entre ela e o diretor Vincent Haycock há mais de um ano, enquanto escrevia as músicas de seu último álbum.

“Estava conversando com ele sobre o álbum e sobre os problemas do final de um relacionamento. Os altos e baixos do amor e performance, quão fora de controle eu me sentia, o purgatório de um coração partido, e como eu estava tentando mudar e tentando ser livre. Então decidimos que iríamos recontar essa história completa. Nós gostaríamos de recuperar essa experiência, reimaginar isso e, de alguma forma, talvez, eu poderia entender isso, para exorcizar. Então, The Big Blue Odissey começou”, disse ela. Florence and The Machine se apresentou no Brasil recentemente integrando o line-up do Lollapalooza Brasil 2016.